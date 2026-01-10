RIVER, A UN PASO DE CERRAR A MAHER CARRIZO: EL ACUERDO CON VÉLEZ Y LA DEFINICIÓN QUE ESPERA GALLARDO

River aceleró en el mercado de pases y quedó a un paso de sumar a Maher Carrizo, una de las grandes promesas del fútbol argentino. El club de Núñez ya llegó a un acuerdo con Vélez para comprar el 50% del pase del delantero a cambio de 6.500.000 dólares netos, que deberá pagar en una sola cuota dentro de los primeros 15 días tras la firma.

Una de las cláusulas del entendimiento entre clubes es que no habrá financiación: River tendrá que desembolsar toda la plata de una vez para quedarse con el atacante de 19 años, que fue figura de la Selección argentina en el último Mundial Sub 20.

Aunque entre los clubes ya está todo acordado, la operación todavía no está cerrada. River debe terminar de definir los detalles del contrato con Carrizo, algo que se supone un formalismo ya que el futbolista expresó a su entorno el deseo de jugar en el Millonario.

Todo podría quedar resuelto en el transcurso del fin de semana para que la próxima el santiagueño se sume como cuatro refuerzo del plantel de Marcelo Gallardo tras los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña.

La llegada de Carrizo se aceleró después de que se complicara la incorporación de Santino Andino. Con pocos días de pretemporada por delante, Gallardo pidió a la dirigencia una decisión rápida y durante el jueves, los presidentes Stéfano Di Carlo (River) y Fabián Berlanga (Vélez) mantuvieron una charla clave que dejó todo allanado.

Quién es Maher Carrizo, la joya que busca River

El santiagueño tiene 19 años, fue campeón con Vélez y figura de la Selección argentina en el último Mundial Sub 20 (Foto: X@Velez).

Carrizo nació en Santiago del Estero hace 19 años y debutó en la Primera de Vélez hace un año y medio. En ese tiempo, sumó 51 partidos, 11 goles y 3 asistencias, además de conquistar tres títulos con el Fortín.

En su momento, Vélez solo estaba dispuesto a venderlo por los 16 millones de dólares de su cláusula de rescisión, pero la necesidad de inyectar dinero a la tesorería en un año sin competencia internacional hicieron que cambiar el panorama.