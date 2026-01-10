ENTREGA DE UNA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO FORTALECE EL TRABAJO MUNICIPAL EN VILLA RÍO BERMEJITO

Villa Río Bermejito recibió nuevo equipamiento que permitirá mejorar la capacidad operativa del municipio y brindar una mejor respuesta a los vecinos, especialmente en zonas rurales y parajes de la jurisdicción.

El Ministro de Producción de la Provincia del Chaco, Ing. Óscar Dudik, junto a la diputada provincial Carina Botteri, y los subsecretarios Óscar Navarro y Walter García, realizaron la entrega de una camioneta Ford Ranger destinada a la Municipalidad de Villa Río Bermejito. El vehículo fue recibido por el intendente Omar Reis y el secretario de Gobierno Cristian Radojkovich.

Desde el municipio destacaron la incorporación de esta nueva unidad móvil, junto a motoguadañas, como una herramienta clave para fortalecer el trabajo de las cuadrillas municipales. “Estas herramientas nos permitirán llegar más rápido y mejor a cada rincón de nuestro pueblo”, señalaron en un comunicado oficial, agradeciendo además al gobernador Leandro Zdero por el acompañamiento y la gestión.

En diálogo con este medio, Luis Mancini, facilitador Ñachek de Villa Río Bermejito, expresó su satisfacción por la entrega del móvil:

“Muy contento, planificaremos las actividades. Agradezco al gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, al ministro Óscar Dudik y al subsecretario Julio Fantin. Este móvil será utilizado para atender los requerimientos de barrios y parajes de esta jurisdicción”.

Por su parte, el ministro Óscar Dudik transmitió el saludo del gobernador Zdero, quien no pudo estar presente por cuestiones de agenda, y remarcó el compromiso asumido con la comunidad:

“Esto es un compromiso que habíamos asumido tiempo atrás, porque tenemos un compromiso principalmente con los pequeños y medianos productores y, sobre todo, con las familias que habitan la región. Hoy estamos entregando un vehículo en condiciones para nuestra área, que va a beneficiar a la comuna para atender la problemática de los pequeños productores. Además, estamos entregando ruedas para un tractor y dos motoguadañas”.

En tanto, la diputada provincial Carina Botteri manifestó su alegría por volver a visitar la localidad:

“Estoy muy contenta de estar aquí en Villa Río Bermejito, es una de las localidades que más me gusta visitar. Feliz de poder trabajar en conjunto con el Ministerio de Producción y acompañarlos para traer este vehículo que es fundamental para los pequeños productores, pero también para asistir a las familias y a los vecinos, llegar a cada rincón y trabajar en conjunto con los habitantes del Chaco”.

La incorporación de este equipamiento representa un paso importante para mejorar la atención de las demandas locales y fortalecer el acompañamiento a los pequeños productores y a las familias de Villa Río Bermejito y zonas aledañas.

