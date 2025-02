REVUELO Y DENUNCIAS MILEI SUGIRIÓ INVERTIR EN UNA CRIPTOMONEDA QUE MOVIÓ MILLONES DE DÓLARES EN MINUTOS Y SE DERRUMBÓ

El presidente Javier Milei sorprendió en la noche del viernes al mundo cripto. En un tuit fijado escribió la sigla $LIBRA, un token que de inmediato registró una suba exponencial en su cotización, pero después se desplomó. Se trata de una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain. Economistas advirtieron sobre una posible estafa y recomendaron ser cautos.

El 80% del circulante estaría concentrado en cinco billeteras y el dominio se creó el viernes mismo, lo que significa que su valor puede caer a cero con la misma velocidad al estar centralizado. En otras palabras, son pocos sus tenedores por lo cual pueden mover con facilidad su precio, lo que despierta más sospechas sobre su operatoria, sostienen fuentes de este mercado.

«La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA», publicó Milei, junto a un link del proyecto en el cual se promociona el token.

Libra es en realidad una moneda meme, que se define por no tener ningún sustento en la economía real. Son criptoactivos que apuntan a capitalizar el entusiasmo popular en torno a una persona, un movimiento o un fenómeno viral de Internet.

«El proyecto es una iniciativa privada que tiene como intención ayudar a empresas y proyectos argentinos», aseguraron fuentes cercanas a la Presidencia. Tras lo que agregaron que «la moneda vinculada a este proyecto fue creada en honor a los ideales de la libertad» y que «nada tiene que ver» con el Presidente, ni con ninguna participación de algún tipo.

Fuentes del mercado fueron contundentes en su análisis sobre $LIBRA. «Esta moneda es un desastre. Tiene más del 80% de los tokens concentrados en cinco billeteras», advirtieron desde una de las aplicaciones de criptomonedas más usadas en la Argentina.

Al respecto indicaron que la industria cripto «lo está recibiendo de muy mala manera y todos los comentarios son negativos».

La cuenta Bubblemaps de análisis de blockchain, reconocida a nivel mundial, también fue muy cautelosa sobre el posteo de Milei y coincidió en que está totalmente centralizada. «Operen con precaución», indicó.

A la medianoche Milei decidió borrar su publicación y postear un nuevo mensaje explicando lo sucedido. «Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)», señaló.

Luego, continuó y apuntó contra quienes llamaron a que exista un juicio político: «A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo».

Por otra parte, KIP Protocol, empresa que está a cargo de Libra, celebró el lanzamiento y aclaró que Milei «no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado». «Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo», comentaron.

Sorpresa y dudas en el mundo cripto

«Como industria no fuimos consultados. Si se quiere innovar en cripto, hay sobre la mesa propuestas más interesantes para promover la Argentina como capital crypto, como la tokenización de activos argentinos que generen valor, la reducción de impuestos en monedas virtuales y la fácil creación de nuevas sociedades tokenizadas», dijeron desde Lemon.

El jefe del Estado emuló de alguna manera al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el 18 de enero lanzó su propia criptomoneda bautizada con su nombre, y en pocas horas llevó a la capitalización total de unidades en circulación a 6000 millones de dólares, aunque luego su cotización también se desplomó.

El fundador de Cocos Capital, Ariel Sbdar, fue uno de los primeros en hacerse eco de la noticia con entusiasmo, aunque trató después de ser más cauteloso. «¿Entienden que Libra de Milei ya vale más que muchísimas compañías argentinas?», escribió en X.

«El que quiera comprar Libra (no es recomendación de compra) lo puede hacer en el exchange de Solana @JupiterExchange. Para eso tiene que tener una wallet de Solana, ejemplo Phantom, comprar Solana, enviar y cambiar por $Libra. Repito, no es recomendación de compra», agregó.

«Nunca soñé estar vivo mientras mi Presidente largaba una meme coin. Qué hermoso todo», escribió Sbdar, pero aclaró que no está asociado al proyecto que definió como patriótico, $Libra. «Si quieren timbear el cripto token $LIBRA no hay ningún problema, procedan. Pero tengan mucho cuidado. Hubo de Trump, de Melania, y varios países africanos estas semanas. En todos los casos los inversores perdieron plata. Ojalá este sea diferente», explicó.

La criptomoneda es una moneda digital que tiene su propio blockchain (cadena de bloques). Su principal objetivo, tal el caso de Bitcoin y Etheriun, es funcionar como un medio de intercambio o unidad de valor, similar a las monedas tradicionales, pero de manera descentralizada. El token, por otro lado, es una unidad de valor emitida sobre una blockchain que no necesariamente tiene su propia cadena de bloques.

Las monedas memes, o meme coin, muchas veces son vehículos para las estafas donde los creadores de las criptomonedas abandonan repentinamente el proyecto y la moneda se queda sin liquidez. En un escenario donde predominan los rumores y las especulaciones, los expertos consultados por este medio advirtieron sobre los riesgos de invertir en memecoins. «Existe el riesgo de estrategias como el pump and dump, donde se infla artificialmente el precio del token para luego desplomarlo», indicó a LA NACION Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio.

Esto sucede cuando un grupo controla una gran cantidad de un token, por lo que, cuando se incrementa el interés de los compradores y su valorización, el precio sube y los grupos que controlan la mayor cantidad del token liquidan sus posiciones obteniendo un margen significativo. «Esto puede provocar una caída abrupta del precio de la meme coin, llegando incluso a valer cero, lo que también se conoce como rugpull», dijo Serrano.

«Yo creo que es peor que una estafa. El 80% de los tokens lo tienen cinco billeteras que compraron a costo cero al minuto que se listó el token. El Presidente lo promociona y en unas horas sube exponencialmente el valor. Luego los 10 insiders lo venden y cae estrepitosamente el valor de la moneda», indicaron a este medio conocedores del mercado.

Esta no es la primera vez que el Presidente es criticado por promocionar este tipo de monedas. En 2021, cuando era diputado, fue objeto de fuertes críticas por recomendar la empresa CoinX.

Reacciones políticas

Desde la oposición cuestionaron el mensaje del mandatario y alertaron sobre posibles estafas vinculadas al link que compartió. Uno de ellos fue Juan Grabois, quien le escribió: «Señor presidente, promover una empresa privada -que además pinta [Esquema] Ponzi- desde el Sillón de Rivadavia es una falta ética grave y probablemente un delito reprimido por el artículo 265 del código penal. Teléfono, fiscales». El artículo mencionado por el dirigente social establece penas de prisión a funcionarios públicos que «se interesen en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo».

El diputado Santiago Cafiero hizo una publicación en la que adjuntó capturas de pantalla de los movimientos registrados en la criptomoneda y expresó, en referencia a la abrupta caída que sufrió: «Algunas ballenas ganaron unos cuantos palos verdes. ¿Quiénes serán? ¿Funcionarios públicos? ¿El mismo presidente?». En esta línea, Itai Hagman, otro opositor en la Cámara baja, criticó: «¿Un presidente dando recomendaciones de inversiones cripto de dudosa procedencia? Hay tongo y estafa de acá a la china. Lo hizo como candidato con CoinX y su titular terminó en cana. Ahora lo hace como mandatario. ¿Algún fiscal o juez va a hacer algo?».

A su vez, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, indicó que Milei debe «ser investigado en el congreso» tras su publicación y explicó: «Si esto no fue un hackeo, entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso: el presidente Javier Milei lanzó o respaldó una criptomoneda que, en menos de dos horas, movilizó millones de dólares, generó ganancias extraordinarias y, finalmente, se desplomó, estafando a un número indeterminado de ciudadanos. Podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar».

Luego, sentenció: «Esto no fue libre mercado. Fue una maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder político del Presidente y en el uso de información privilegiada. El Congreso no puede dejar pasar este hecho. Debe constituirse una Comisión Especial Investigadora con las facultades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades».

El presidente de la UCR Martín Lousteau también criticó con dureza en el posteo de Milei. Es la segunda vez que, como funcionario, publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado? Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente», sostuvo.

Fuente: LA NACION.