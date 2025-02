CAME y FECOBA apoyan el operativo de desalojo de manteros en el barrio de Flores

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) manifestamos nuestro apoyo al operativo de desalojo de manteros en avenida Avellaneda y aledaños –barrio de Flores– que, ordenado por el Gobierno porteño, sacó más de 5000 puestos de venta ilegal desde la madrugada de este viernes. El operativo para erradicar los puestos ilegales de la zona –con más de 550 inspectores, operarios y policías– busca ir contra el establecimiento de actividades de comercio ilícito que atentan contra el desarrollo del comercio legal y esconden mafias organizadas, en la zona de la ciudad que actualmente es la más afectada por la informalidad. En este sentido, y destacando las trayectorias de CAME y FECOBA en esta lucha, celebramos este accionar que constituye una decisión política para erradicar la venta ilegal, delito que golpea al comercio minorista y que desarrolla un sistema de trabajo esclavo en talleres clandestinos, así como también incita la evasión de impuestos, actos de corrupción y competencia desleal. CAME y FECOBA siempre expresaron que este tipo de actividades ilícitas encubren negocios millonarios, diseñados por mafias organizadas y con un sistema de trabajo esclavo, con trata de personas en talleres clandestinos, contrabando, robo y piratería de mercadería. A su vez, la competencia desleal y la corrupción precarizan las condiciones de producción, comercialización y empleo de la economía argentina. Mercadería incautada en los operativos “Queremos dejar claro nuestro respaldo a los comerciantes y vecinos afectados, no sólo de avenida Avellaneda, también de otros puntos conflictivos del país donde la ilegalidad y la venta de productos apócrifos dejan en desventaja al contribuyente que paga impuestos y cumple con toda la reglamentación necesaria para poder abrir su negocio todos los días”, expresó el vicepresidente de CAME y presidente de FECOBA, Fabián Castillo, durante los desalojos de manteros.