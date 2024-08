REVELARON LA RAZON POR LA QUE APARTARON A BURLANDO DE LA CAUSA LOAN

El abogado Fernando Burlando

Ante la sorpresa que generó la noticia, la cual fue confirmada por el propio Burlando el joven aseguró además que su madre «está muy desesperada, angustiada, está como pérdida y necesita que alguien le diga algo».

«Estamos totalmente agradecidos con él, lo voy a ir a visitar y le mando un fuerte abrazo por todo lo que hizo. Y me dijo que va a seguir buscándolo a Loan», señaló.

Sobre el accionar del abogado en el caso, el hermano de Loan aseguró que la Justicia no lo dejó trabajar. «No era que Burlando no nos diera las respuestas, sino que lo trabaron de todos lados y no pudo hacer más», señaló.

En este sentido, resaltó que para la familia del niño la política se sintió incómoda por la presencia del reconocido abogado, aunque destacó que lo único importante es “saber dónde está Loan”.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes

Por su parte, tras ser apartado del caso Burlando aseguró que «nosotros cumplimos sobradamente nuestro compromiso. Estuvimos en todas las audiencias y presentes en todos los expedientes en los que la propia provincia denunciada quería presentarse como querellante».

Y señaló que detrás de su apartamiento podría estar vinculada la política provincial.

«La investigación está en un limbo, no funciona para ningún lado y parece adrede. Se nota la gran influencia del poder político durante el secreto de sumario y la implantación de pruebas que debían investigarse”, denunció