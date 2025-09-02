REUNIÓN DE TRABAJO. FRIGORÍFICO MUNICIPAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 En la jornada de este lunes 1 de septiembre, el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, mantuvo una reunión con carniceros, abastecedores, personal veterinario y demás trabajadores del frigorífico municipal.

El encuentro tuvo como objetivo abordar temas vinculados al funcionamiento de la institución, así como dialogar sobre las propuestas y demandas del sector.

El intendente destacó que, si bien desde el municipio ya se vienen realizando mejoras para optimizar recursos, se avanzó en el manejo y conservación de los desperdicios destinados a la venta para la elaboración de alimento para mascotas y en la aplicación de medidas de higiene y seguridad.

Además, aseguró que resulta fundamental implementar acciones, seguiremos acompañando y fortaleciendo a este sector estratégico para la comunidad, garantizando un servicio eficiente, seguro y sostenible.