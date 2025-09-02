Alarma en Boca: Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

En los últimos días, tras la victoria de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, Hugo Gottardi, exayudante de Russo, había advertido sobre el desgaste del entrenador: «Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste… Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien… Para mí, está bien, pero lo veo demacrado», señaló, incluso pidiéndole públicamente que priorice su salud.