EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO NEXO CAPITAL Y ENTREGÓ CRÉDITOS POR MÁS DE $300 MILLONES

Este martes, el gobernador Leandro Zdero encabezó en Puerto Tirol el acto central por el Día de la Industria, donde inauguró el Parque Industrial y Logístico Nexo Capital y entregó créditos por más de $300 millones del programa Chaco +Industria, destinados a proyectos de modernización tecnológica, adquisición de maquinaria, elaboración de alimentos libres de gluten, producción de panificados, potabilización y envasado de agua, entre otros.

En la oportunidad, destacó la inversión privada de la familia Sinat, quien generará 60 empleos directos y ya empleó a 70 trabajadores en la construcción del predio. “Es la inversión privada más grande en punto logístico de la región y una puerta a nuevas oportunidades”, afirmó.

Un polo de innovación y oportunidades

Nexo Capital fue concebido como la primera casa para emprendedores y nuevos proyectos productivos en Chaco, con espacios de coworking, servicios especializados e incubadora de empresas. Está ubicado sobre la Ruta 16, km 24, en un predio de 50.000 m², de los cuales 8.000 ya fueron edificados.

El propietario Valentín Sinat destacó que el emprendimiento busca integrar capital humano, social, de trabajo y científico. “Queremos tender puentes entre lo académico y lo productivo; lo público y lo privado, la tradición y la innovación”, señaló.

Créditos para el desarrollo industrial

En el mismo acto, se entregaron créditos por $300.262.053 del programa Chaco +Industria, destinados a proyectos de modernización tecnológica, adquisición de maquinaria, elaboración de alimentos libres de gluten, producción de panificados, potabilización y envasado de agua, entre otros.

El Gobernador Zdero remarcó que la iniciativa forma parte del Plan Estratégico Participativo Chaco +20 y aseguró: “Estamos para acompañar y dinamizar, para que cada vez sean más los que quieran invertir en la provincia”.

Por su parte, el ministro Dudik destacó: “Ya son 100 firmas beneficiadas con +2.000 millones de pesos, y avanzamos con los 5.000 millones gestionados ante el CFI para seguir potenciando al sector”.

Participaron del evento el ministro de Producción Oscar Dudik, la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado; el subsecretario de Industria, Patricio Amarilla, el subsecretario económico Guillermo Agüero; funcionarios provinciales, el intendente de Puerto Tirol Humberto De Pompert Bangher, referentes de la UICH y empresarios de la región.

