EL PROGANO AVANZA EN EL IMPENETRABLE: CAPACITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE MARCAS PARA FORTALECER LA GANADERÍA

En la localidad de El Espinillo se llevó adelante una campaña de regularización de marcas y señales, con la entrega de más de 57 boletos a productores de la zona, incluyendo nuevas inscripciones como la recuperación de documentos que se encontraban vencidos.

Esta medida brinda mayor seguridad jurídica y transparencia en la identificación de la hacienda.

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Sostenible continúa desarrollando acciones de fortalecimiento productivo en la región de El Impenetrable, en el marco del Programa Ganadero del Noroeste (Progano).

Asimismo, en conjunto con el INTA, se concretó un curso de capacitación destinado a los productores en el CEDEPRO de El Sausalito, orientado a mejorar las prácticas productivas y la organización del trabajo rural.

Con estas acciones, la cartera productiva reafirma su compromiso de acompañar y brindar herramientas a los pequeños y medianos productores, promoviendo el desarrollo ganadero sostenible y el fortalecimiento de las economías regionales en el interior provincial.

