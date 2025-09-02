MAXI SALAS Y EL CRUCE CON RACING: «SE DICE MUCHO QUE MARCOS ROJO VA A LASTIMAR, PERO ES UN JUGADOR RESPETUOSO»
El correntino vive un gran presente en el Millonario, recordó su paso por la Academia y contó cómo se prepara para enfrentar al defensor por Copa Argentina.
Maximiliano Salas atraviesa un arranque soñado en River, donde ya se convirtió en una pieza clave del equipo de Marcelo Gallardo. En medio de la expectativa por el cruce contra Racing en la Copa Argentina, el delantero habló de su adaptación, su admiración por el club y su visión sobre Marcos Rojo, uno de los grandes refuerzos que tuvo la Academia en el último mercado de pases.
En apenas seis partidos oficiales, Salas se transformó en uno de los jugadores más influyentes de River. El correntino volvió a sentir ese reconocimiento en la 12° Cena Solidaria de la Fundación River, donde habló sobre su presente, su salida de Racing y lo que significa este nuevo desafío en su carrera.
“Estoy muy bien, contento de estar en River. Es una alegría inmensa para mí y para mi familia. Trato de dar lo mejor siempre, en cada partido y entrenamiento. Todo se da con esfuerzo y sacrificio”, señaló en diálogo con ESPN. Sobre su salida de Racing, el delantero explicó: “No la pasé mal, siempre estuve enfocado en mi familia. Me fui de chico de mi casa y tuve que hacerme fuerte. Lo más importante era eso, lo demás no me importaba”.
De cara al choque por Copa Argentina ante la Academia, Salas reconoció: “Va a ser un lindo partido, ellos tienen un buen equipo y que gane el mejor. Sigo en contacto con varios de mis excompañeros y con algunos sigo siendo amigo”.
Al ser consultado por un posible cruce con Marcos Rojo, respondió con tranquilidad: “Es un gran jugador, por su jerarquía y su recorrido. También es una gran persona. Se dice mucho que va a lastimar, pero sé que es respetuoso”. El atacante confesó además que jugar en River era su máximo anhelo: “El sueño era mío, lo cumplí. Ahora hay que sostenerlo y seguir aprendiendo. Es un club enorme, organizado y muy lindo”.
Respecto a su confianza dentro de la cancha, aseguró: “Siempre tuve en mi mente que me iba a ir bien. En todos los clubes dejé todo y gracias a eso me fue bien. La mentalidad es clave, uno tiene que convencerse de que le va a ir bien”.
Salas también destacó la importancia de la actitud en el fútbol: “Si no hago goles, trato de correr y esforzarme por el equipo. Lo individual llega solo, pero cuando lo colectivo funciona, todo se hace más fácil”. Su adaptación al plantel fue inmediata: “El grupo me recibió de la mejor manera, me hicieron sentir uno más. Me gusta hablar con los chicos e inculcar que lo más importante es dejar todo en la cancha”.