MAXI SALAS Y EL CRUCE CON RACING: «SE DICE MUCHO QUE MARCOS ROJO VA A LASTIMAR, PERO ES UN JUGADOR RESPETUOSO»

Al ser consultado por un posible cruce con Marcos Rojo, respondió con tranquilidad: “Es un gran jugador, por su jerarquía y su recorrido. También es una gran persona. Se dice mucho que va a lastimar, pero sé que es respetuoso”. El atacante confesó además que jugar en River era su máximo anhelo: “El sueño era mío, lo cumplí. Ahora hay que sostenerlo y seguir aprendiendo. Es un club enorme, organizado y muy lindo”.

Respecto a su confianza dentro de la cancha, aseguró: “Siempre tuve en mi mente que me iba a ir bien. En todos los clubes dejé todo y gracias a eso me fue bien. La mentalidad es clave, uno tiene que convencerse de que le va a ir bien”.

Salas también destacó la importancia de la actitud en el fútbol: “Si no hago goles, trato de correr y esforzarme por el equipo. Lo individual llega solo, pero cuando lo colectivo funciona, todo se hace más fácil”. Su adaptación al plantel fue inmediata: “El grupo me recibió de la mejor manera, me hicieron sentir uno más. Me gusta hablar con los chicos e inculcar que lo más importante es dejar todo en la cancha”.