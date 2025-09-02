Los 10 jugadores de la Selección Argentina que podrían perderse el partido con Ecuador

La Selección Argentina ya consiguió su clasificación al Mundial 2026 y aseguró el primer puesto de la tabla de la clasificación. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tendrá que prestar atención a las tarjetas amarillas, que podrían dejarlo sin varios futbolistas de peso para el cierre del certamen. En el duelo de este jueves ante Venezuela en el estadio Monumental, diez jugadores de la Scaloneta deberán cuidarse para no perderse el partido contra Ecuador en Guayaquil.