LOS 10 JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA QUE PODRÍAN PERDERSE EL PARTIDO CON ECUADOR
La Scaloneta ya tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026, pero varios titulares deberán cuidarse ante Venezuela para no perderse el cierre de Eliminatorias.
Con Enzo Fernández suspendido por expulsión, la Selección Argentina afronta los últimos compromisos de Eliminatorias con varias precauciones. Diez futbolistas claves están al borde de la suspensión por acumulación de amarillas y deberán cuidarse frente a Venezuela para no perderse el duelo contra Ecuador en la última fecha del certamen.
La Selección Argentina ya consiguió su clasificación al Mundial 2026 y aseguró el primer puesto de la tabla de la clasificación. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tendrá que prestar atención a las tarjetas amarillas, que podrían dejarlo sin varios futbolistas de peso para el cierre del certamen. En el duelo de este jueves ante Venezuela en el estadio Monumental, diez jugadores de la Scaloneta deberán cuidarse para no perderse el partido contra Ecuador en Guayaquil.
Los 10 jugadores al límite de amarillas que pueden perderse el partido con Ecuador
Julián Álvarez
Rodrigo De Paul
Lautaro Martínez
Exequiel Palacios
Thiago Almada
Giovani Lo Celso
Alexis Mac Allister
Gonzalo Montiel
Nahuel Molina
Leandro Paredes
A esta lista que genera mucha preocupación puertas adentro se suma Germán Pezzella, aunque no fue convocado para esta doble fecha de Eliminatorias. La baja más sensible ya confirmada es la de Enzo Fernández, expulsado en la derrota frente a Colombia, que no podrá estar disponible en ninguno de los dos encuentros.
Los días y horarios de los últimos partidos de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial
Argentina vs. Venezuela: jueves 3 de septiembre, 20:30 horas, en el estadio Monumental.
Ecuador vs. Argentina: martes 9 de septiembre, 20:00 horas, en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.
Con la clasificación asegurada, el desafío de Lionel Scaloni será administrar las cargas y evitar bajas por suspensión, para que la Selección llegue con su mejor versión al Mundial 2026 y siga encontrando el mejor nivel posible para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá.