CRISTINA KIRCHNER LE DEDICÓ OTRO DEMOLEDOR TUIT JAVIER MILEI: «¡LA VAS A CHOCAR MAL!»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Entre el escándalo de ANDIS y la crisis del dólar, la expresidenta alertó al libertario por «el quilombo» que se le armó «por lo cambiario y monetario».
Del mismo modo, Cristina apuntó que «así estamos, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’… SIN PESOS Y SIN DÓLARES», y añadió: «Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son!».
«Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin…», concluyó la expresidenta.
De todos modos, la titular del PJ también le dedicó dos posdatas, algo que suelen celebrar sus militantes:
- «P/D1: Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!
- P/D2: ¡Ah… me olvidaba! El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas… Imaginen si estuviera vigente hoy».