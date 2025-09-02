CRISTINA KIRCHNER LE DEDICÓ OTRO DEMOLEDOR TUIT JAVIER MILEI: «¡LA VAS A CHOCAR MAL!»

Cristina Kirchner y Javier Milei.

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la filtración de audios, y la reciente crisis del dólar que afecta al Gobierno, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó este martes un contundente tuit contra el presidente Javier Milei, en donde le avisó que la «está chocando mal».

«¡Ay Milei!… Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!», señaló la exmandataria en el inicio de una extensa publicación.

Cristina hizo principal hincapié en las recientes medidas del Banco Central para intentar frenar la suba del dólar, que ya toca la banda. «Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen ‘fuga de capitales’), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…» , lamentó. , lamentó.

«Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)… Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)…», ironizó la exmandataria.

Javier Milei junto a su hermana Karina.