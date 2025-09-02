ISLA DEL CERRITO: CUENTA REGRESIVA PARA EL TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEL DORADO CON DEVOLUCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Continúa la Inscripción online a: federacionchaquenadepesca.org

Informes presenciales: Liniers 756 – Resistencia, Lunes a viernes | 18:30 a 21:00 hs / Te. 3625615610 – 3624645034

WhatsApp: 362 4241699

Consultas por redes: @insturchaco.

Además, habrá servicio especial de transporte.

“Nos estamos preparando para dar lo mejor en este evento, que es uno de los más importantes del país y es nuestro. Queremos que participe no solo el pescador, sino también toda la familia y la comunidad. Por otra parte, y aunque sea reiterativa, este evento no toca la caja de la provincia sino que se lleva adelante con fondos que otorga CFI para este tipo de actividades”-expresó Mazzaroli.

La presidente del Instituto de Turismo, anunció también que este fin de semana se implementará un servicio especial de transporte desde Resistencia (Frondizi 50) hacia la Isla del Cerrito, con motivo del Torneo Internacional de Pesca del Dorado con devolución. La tarifa será de $8.000 por persona y el destino será hasta las inmediaciones de la escuela primaria de la localidad.

Actividades y servicios

Además del torneo, habrá espectáculos, juegos, deportes, feria de emprendedores y shows artísticos. También se instalará un camión fábrica para tramitar DNI y pasaportes, junto a un aula educativa y distintos espacios del Estado.

La vicepresidente del Instituto de Cultura, Daniela Valdez, destacó que la Isla es “un centro cultural y natural de gran valor” y que se vivirán tres días con propuestas para toda la familia.

Horarios del transporte

El subsecretario de Transporte, Rolfi Díaz, detalló el cronograma de horarios:

Viernes 5 de septiembre

• Salida: 17:00 hs (refuerzo 17:30 hs) – Llegada: 18:10 / 18:40 hs.

Sábado 6 de septiembre

• 9:00 hs (con refuerzo) – Llegada: 10:10 hs.

• 11:30 hs (con refuerzo) – Llegada: 12:40 hs.

• 15:00 hs (con refuerzo) – Llegada: 16:10 hs.

Domingo 7 de septiembre

• 9:00 hs – Llegada: 10:10 hs.

• 9:30 hs – Llegada: 10:40 hs.

• 10:00 hs – Llegada: 11:10 hs.

Regreso desde Isla del Cerrito (domingo)

• 16:15 hs

• 16:30 hs

• 18:45 hs

• 19:00 hs

(cada uno con unidad de refuerzo en caso de ser necesario).

Desde la Federación Chaqueña de Pesca insistieron en la inscripción para el Torneo “ya que solamente restan estos días, de la semana para sumarse a este evento que convoca a multitudes en nuestra Isla del Sol”.

Relacionado