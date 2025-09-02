ATRAPARON A DOS SUJETOS POR UN ILICITO EN LA CASA DEL EX VICEGOBERNADOR BACILEFF IVANOFF

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ambos se encuentran en situación de calle y son conocidos en la zona por sus andanzas delictivas. Uno de ellos, poseía pedido de captura.

El trabajo investigativo y de captura estuvo a cargo de los agentes de la División Delitos Contra la Propiedad.

El hecho se registró en la jornada de ayer, cuando un vecino del domicilio ubicado por avenida Italia, vio que una puerta ventana de la planta se hallaba abierta.

Por ello, personal de la Comisaría Octava e Investigaciones fueron al lugar y tras ingresar, no hallaron a persona alguna como asimismo faltante de algún elemento.

Loa agentes de la División Delitos Contra la Propiedad, continuaron con las investigaciones para descubrir la identidad del o los autores y por ello, recabaron las imágenes de las cámaras de las inmediaciones, en la cuales se logró identificar a dos individuos que viven en la calle y son de la zona.

Es asi que mediante un operativo de búsqueda, lograron la captura de un hombre de 31 y un joven de 20, este último figuraba con un pedido de captura en el Sistema Si.Ge.Bi.

Ambos fueron llevados a la unidad actuante donde fueron notificados en la causa “Supuesto Robo”.-

