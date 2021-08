RETIRARON SUS PREMIOS DE $2,8 MILLONES LOS CINCO GANADORES DE VILLA ÁNGELA, SAN MARTÍN, MACHAGAI, SAN BERNARDO Y LA TIGRA

La edición del pasado sábado 31 de julio de la Quiniela Poceada Chaqueña había arrojado un total de cinco ganadores, quienes ya pasaron a hacer efectivo sus respectivos premios por un monto superior a los 2,8 millones de pesos cada uno.

El primero en presentarse en las oficinas de Lotería Chaqueña fue un joven jornalero de Machagai, que había efectuado su jugada de la suerte en la Agencia 137/07 de Dora Morán. “Es un ticket que venía siguiendo desde hace seis meses”, reveló este ganador que eligió al 02, 14, 22, 45 y 93 como números de la suerte.

Acompañado de su esposa, este joven trabajador de 29 años aseveró que destinará una parte de su premio a “comprarle un auto a mi mamá, que vive en la zona rural de Machagai”.

Luego fue el turno de un albañil que había realizado su apuesta en la Agencia 128/02 de Margarita Correa, situada sobre la calle Moreno al 343, en pleno centro de San Bernardo.

Su golpe de suerte también estuvo dado por un ticket manual, con los números 02, 14, 22, 45 y 82. “Los fui eligiendo por cosas que vi ese día en mi barrio”, reveló este hombre de 43 años, quien viajó a cobrar su premio junto a su esposa y los hijos de la subagenciera, María Inés y José Almada.

“Era la primera vez que jugaba esa combinación”, reveló el vecino de San Bernardo, quien se enteró que era uno de los cinco ganadores de la Poceada Chaqueña durante una cena familiar. “Mi cuñada se puso a revisar el extracto en el celular y no lo podíamos creer. Fue un momento de mucha emoción”.

También se presentó un empleado del área de salud de General San Martín, portando un ticket con los números 14, 22, 45, 82 y 93, que había jugado en forma manual en la Agencia 221/07 de Noelia Vázquez, ubicada en la esquina de Doctor Cantón y Rivadavia.

“Me enteré que acerté los cinco números (de la Poceada Chaqueña) ese mismo sábado, por medio de un familiar”, relató el hombre, quien además aseveró que “por la emoción, me puse a llorar”.

SUEÑOS CUMPLIDOS

Otra de las beneficiadas fue una docente jubilada de La Tigra, que había jugado su ticket en la Agencia 339/02 de Ailén Atanasoff. En este caso, también fue una apuesta manual, con los números 22, 82, 83, 92 y 93.

“Mi yerno me avisó que la Poceada había salido en La Tigra. Me puse a revisar mi ticket y estaban todos los números. Me quedé temblando”, reveló la mujer, quien dijo que este premio le permitirá cumplir un viejo sueño junto a su marido: recorrer toda la Ruta 40.

El quinto ganador fue un jubilado que jugó un ticket manual en la Agencia 103 “San Cono” de Lilian Jara, una de las más antiguas y tradicionales de la provincia, ubicada estratégicamente sobre la avenida Perón al 68 de Villa Ángela

“Es una combinación que hice juntado boletas viejas de la Poceada”, indicó este hombre de 68 años, que pudo sumar cinco aciertos gracias al 02, 14, 22, 45 y 82. “Es un premio que me permitirá ayudar a mis hijos y mi familia”, aseveró.

Los cinco ganadores compartieron un premio acumulado de 14.022.293 pesos, por lo cual cada uno se llevó una suma total de 2.804.458 pesos.

“Es una alegría enorme que los premios de la Poceada se sigan distribuyendo en toda la provincia”, remarcó el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos, quien agradeció el permanente respaldo y acompañamiento del público.

