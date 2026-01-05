RESUMEN FIN DE SEMANA CON MÁS DE 300 OPERATIVOS Y 200 CONTRAVENTORES NOTIFICADOS

También se incautaron 490 motos por infracciones.

Este fin de semana, los agentes de todas las Direcciones de Zona de la Policía del Chaco sumaron un total de 349 operativos en los que detuvieron a 56 personas y notificaron a 245 contraventores por distintas infracciones. Así también incautaron dos autos, 490 motos (cinco con pedido de secuestro), dos armas de fuego y seis armas blancas. Por su parte, la Policía Caminera realizó 281 actas por infracciones y 22 por alcoholemia.

En el área metropolitana, los efectivos realizaron 43 operativos en los que aprehendieron a 28 personas y notificaron a otras 91. A su vez incautaron 88 motos (cuatro con pedido de secuestro), un arma de fuego y un arma blanca. En Sáenz Peña, los operativos sumaron 95 y fueron ocho detenidos, 90 contraventores notificados, un arma blanca y 67 motos incautadas.

En la zona de Villa Ángela, el personal realizó 70 operativos en los que detuvieron a cinco personas y notificaron a 57 contraventores. También incautaron un auto, 56 motos (una buscada por la justicia) y un arma de fuego. Por otro lado, en Charata, los agentes realizaron 23 operativos, detuvieron a siete personas e incautaron 48 motocicletas, un automóvil y un arma blanca.

En toda la zona de San Martín, los agentes realizaron 55 operativos y detuvieron a tres personas e incautaron 171 motos y dos armas blancas. Por último, en Castelli, se realizaron 63 operativos, se detuvo a doce personas; a su vez se incautaron 60 motos y un arma blanca.

