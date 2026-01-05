EL PATENTAMIENTO DE MOTOS CERRÓ EL AÑO CON UN FUERTE CRECIMIENTO: LOS MODELOS MÁS VENDIDOS

El mercado de motovehículos cerró el año con números ampliamente positivos, al alcanzar un total de 650.325 unidades patentadas, lo que representa un crecimiento del 33,8% en comparación con 2024 , cuando se habían registrado 486.061 motos en todo el país.

Este desempeño permitió que el segmento de las motos superara incluso al de los autos, que en 2025 contabilizó alrededor de 612.000 patentamientos, consolidando a las motocicletas como uno de los rubros más dinámicos del mercado automotor.

En el análisis por marcas, Honda mantuvo el liderazgo en diciembre con 11.608 unidades patentadas. Detrás se ubicó Motomel, que recuperó el segundo lugar con 7.864 unidades, relegando a Gilera al tercer puesto con 7.517. El cuarto lugar fue para Corven, que logró un fuerte ascenso al registrar 5.820 unidades, mientras que Zanella quedó quinta con 5.443, dejando a Keller fuera del top cinco pese a haber alcanzado 5.264 patentamientos.

También se registraron cambios relevantes en el ranking de modelos. La Honda Wave 110 volvió a ocupar el primer lugar mensual con 5.801 unidades, desplazando a la Gilera Smash, que quedó segunda con 5.241. En el tercer puesto se mantuvo la Keller KN 110-8, con 4.420 unidades, seguida por la Motomel B110 con 4.320. El quinto lugar volvió a ser para la Corven Energy 110, que alcanzó las 4.000 unidades patentadas.

A pesar del liderazgo mensual de la Honda Wave, el balance anual dejó como modelo más patentado del año a la Gilera Smash, que acumuló 58.402 unidades, superando a la Honda Wave 110, que cerró el año con 56.283 motos registradas. Estos resultados confirman la fuerte competencia dentro del segmento y el sostenido crecimiento del mercado de motos a lo largo del año.