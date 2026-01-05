Pese a la falta de información sobre la grilla artística y la venta de entradas, fuentes oficiales confirmaron que los anuncios se realizarán este viernes. Si bien el Gobernador dio a entender que se podía suspender el festival, la organización sigue en marcha.

A casi diez días del primer grito de sapukái para vuelva a encender el escenario mayor de Corrientes, el clima que rodea a la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé es de absoluta cautela y creciente ansiedad. Hasta hoy la ausencia de una grilla oficial de artistas y la falta de canales habilitados para la compra de entradas han generado una inédita preocupación en el público local, regional e internacional que planea asistir al evento.

Sin embargo, el silencio oficial parece tener fecha de vencimiento. Fuentes cercanas al Instituto de Cultura de Corrientes adelantaron que este viernes 9 de enero se realizará un anuncio formal de la programación completa. En dicha presentación se detallará qué músicos nacionales e internacionales engalanarán las diez noches de celebración en el mítico anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Si bien el propio gobernado Juan Pablo Valdés dio a entender que la decisión de realizar el festival en el Cocomarola estará directamente vinculada a la evolución de la situación climática. “Con la capital inundada no podemos estar con el festival”, afirmó el Mandatario.

Pero hasta el momento todo sigue en marcha, y esta edición aniversario, que se celebrará del 16 al 25 de enero, lleva como concepto central “Chamamé, refugio de identidad”. La consigna busca profundizar en el carácter de la música litoraleña como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y como el lazo cultural que une a la región con los países hermanos del Mercosur.

Respecto a la comercialización de los tickets, se espera que este viernes también se brinden precisiones sobre los puntos de venta físicos y las plataformas digitales autorizadas, así como los precios de las entradas generales y los abonos por las diez noches. Fuentes del Instituto de Cultura afirman que todavía se encuentran diagramando la grillo artística, definiendo actuaciones y precisando días y horarios de cada una de las presentaciones

Mientras tanto, la ciudad de Corrientes comienza a vestirse de fiesta, esperando que los anuncios oficiales terminen de dar forma a una de las celebraciones populares más importantes de Argentina en este inicio de 2026. Para más información y actualizaciones, se recomienda seguir los canales oficiales en el sitio web del Instituto de Cultura de Corrientes.

Ballet oficial

Con los tiempos limitados para la producción y los ensayos, el ballet oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé completó su segundo día de trabajo. El plantel de bailarines retomará hoy los preparativos en el escenario del teatro oficial Juan de Vera, a cargo del maestro Luis Mariononi.

En esta edición, la danza vuelve a reclamar su protagonismo de la mano del Ballet Oficial, un cuerpo artístico único en su tipo que ya se encuentra en plena cuenta regresiva.

Conformado por 40 talentosos bailarines, el elenco está intensificando sus preparativos para dar vida a las propuestas coreográficas de este año. No se trata solo de baile, es la puesta en marcha de un lenguaje visual que narra nuestra identidad a lo largo de las diez noches de fiesta.

¿Chamamé con todos o con nadie? La incógnita que apaga el espíritu alternativo

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chamamé vive un manto de incertidumbre sobre sus actividades alternativas “Chamamé con todos”, el ciclo que tradicionalmente lleva la música correntina a plazas, barrios y espacios comunitarios, geriátricos y hospitales, entre otros. A pocos días del inicio oficial (16 al 25 de enero), persisten dudas sobre la programación, sedes y artistas confirmados, generando preocupación entre organizadores, músicos independientes y público que espera esa democratización del festival más allá del anfiteatro Cocomarola.

El programa “Chamamé con todos” suele desplegar decenas de presentaciones gratuitas, talleres y recitales en toda la ciudad, con la participación desinteresada de los artistas que complementan la grilla estelar. Sin embargo, fuentes cercanas al Instituto de Cultura de Corrientes indican retrasos en la comunicación oficial, posiblemente por ajustes presupuestarios o logísticos en esta edición marcada por calendarios comprimidos.

La ausencia de un cronograma detallado contrasta con la expectativa generada por declaraciones previas de la presidente Lourdes Sánchez, quien había prometido “mayor inclusión”.

Músicos chamameceros independientes expresan inquietud: sin confirmaciones, enfrentan dificultades para planificar giras y participaciones que dependen de estas convocatorias.

Pero tampoco hay certezas sobre las actividades que muestran su cara más humanitaria de la fiesta, de llevar chamamé a los espacios de contextos de encierro como hospitales, geriátricos y las cárceles, como así también a los espacios más humildes como comedores, hogares de niños, entre otros.

Hay temor de que la esencia participativa del festival quede opacada. Mientras el ballet oficial ya ensaya intensivamente, el corazón alternativo del chamamé aguarda luces claras para no perder su latir comunitario.