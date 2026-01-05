SAMEEP REALIZÓ NUEVOS OPERATIVOS DE ASISTENCIA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO PESCADOR Y ANTEQUERAS

Sameep llevó adelante un nuevo operativo de asistencia de agua potable, este fin de semana, beneficiando a familias e instituciones de los barrios San Pedro Pescador y Antequeras. El despliegue se concretó mediante camiones cisterna del Departamento Logística, reforzando la presencia de la empresa en estos sectores.

El operativo estuvo encabezado por el vocal de la empresa, contador Rubén Custiniano, en articulación con el municipio de Colonia Benítez junto a los concejales Emma Rosso y Roberto Dellamea. Durante el recorrido, se dialogó con los vecinos, a quienes se les explicó la habitualidad de la asistencia y el trabajo coordinado entre el Gobierno Provincial, a través de Sameep, y el municipio local. El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, destacó que “desde la empresa se está abasteciendo de manera permanente para garantizar el acceso al agua potable a familias e instituciones. Estas acciones reflejan claramente la mirada social que nos pide el gobernador Leandro Zdero y nuestro presidente Nicolás Diez”.

Asimismo, remarcó que “el agua distribuida por los camiones oficiales de Sameep es totalmente gratuita y forma parte del servicio de asistencia a los vecinos, utilizando vehículos habilitados e identificados con el logo oficial”.

“Estamos enfocados en atender esta situación, por lo cual instruimos a los agentes a realizar la asistencia mediante camiones cisterna en aquellos lugares donde no existe red de agua potable, cargando tanques domiciliarios para que las familias puedan disponer de este recurso vital”, concluyó Custiniano.

