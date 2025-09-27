RESISTENCIA- ZONA SUR: DETUVIERON A UN SUJETO CON UN ARMA DE FUEGO CASERA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría 14ª detuvieron a un joven armado durante un operativo de prevención en el barrio Villa Facundo.



Alrededor de las 23:30, personal del Servicio Externo que realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de calles Frondizi y Cuba observó a dos motociclistas a bordo de una Honda Tornado 250cc de color negro.

Al intentar identificarlos, el acompañante descendió del rodado y esgrimió un arma de fabricación casera tipo “tumbera”. Los efectivos le dieron la voz de alto y, ante su actitud agresiva, lograron controlar la situación, quedando finalmente demorado.

Durante la intervención se constató que el sujeto llevaba un cartucho calibre 12 en el arma y otro similar en su bolsillo. En tanto, el conductor de la motocicleta se dio a la fuga y no pudo ser localizado.

El arma fue secuestrada y el detenido trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

