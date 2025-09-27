BARRANQUERAS: INTENTÓ SUSTRAER $230 MIL A UNA MUJER: FUE REDUCIDO POR VECINOS Y DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano de 25 años además estaría vinculado a otros ilícitos de “Supuesto Robo” y “Supuesto Hurto”.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 9:00, cuando una mujer de 46 años salió de un local ubicado en calle Tatané. En ese momento, fue interceptada por un motociclista que le sustrajo una bolsa con $230.000 y su teléfono celular.

La ciudadana comenzó a pedir ayuda, y un grupo de vecinos logró interceptar al hombre en el pasaje 9 de Julio al 4900, reteniéndolo hasta la llegada de los efectivos.

Seguidamente, con la intervención de la Comisaria Segunda de Barranqueras, el joven de 25 años fue identificado y constataron que presentaba un pedido de aprehensión por otro hecho de robo ocurrido el día anterior. Además, también estaría vinculado a una causa por “Supuesto Hurto”.

La Fiscalía dispuso su aprehensión, el secuestro de la motocicleta y de sus prendas de vestir. También, el dinero como el celular fueron recuperados y restituidos a su propietaria.

