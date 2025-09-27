CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS 911: DEMORARON A DOS ADOLESCENTES QUE PROMOVÍAN DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino la División Caminante en el microcentro y secuestró un arma blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 01 de la madrugada, cuando efectivos de la División Caminante demoraron a dos adolescentes de 14 y 16 años que se encontraban generando desorden en inmediaciones de calle Frondizi y peatonal Arturo Illia, en el microcentro de Resistencia.

Al momento de la intervención, los agentes hallaron en poder de uno de los jóvenes un elemento punzante tipo “chuza”, de aproximadamente 15 centímetros de largo, confeccionado en metal y sin mango.

El objeto fue secuestrado y los adolescentes fueron trasladados a la División Medicina Legal para la revisión médica correspondiente. Posteriormente quedaron a disposición de la Comisaría Primera Metropolitana, donde se dio intervención conforme al Código de Faltas de la provincia los fines legales que correspondan..

