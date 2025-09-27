RESISTENCIA: UN HOMBRE TERMINÓ DETENIDO TRAS SUSTRAER DINERO DE UN KIOSCO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El personal de la Comisaria Segunda recuperó más de 127 mil pesos tras un ilícito ocurrido en un comercio del microcentro.



En la madrugada de este sábado, efectivos de la Comisaría Segunda de Resistencia intervinieron en un hecho de robo ocurrido en un kiosco ubicado sobre calle Vedia al 20.

Los efectivos patrullaban la zona, cuando al llegar por la avenida 25 de Mayo e intersección con calle Vedia demoraron a un sujeto, con ayuda de transeúntes. Los agentes corroboraron que el sospechoso poseía entre sus pertenencias la suma de 127.700 pesos, dinero denunciado como sustraído del kiosco.

Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de turno. El dinero recuperado fue restituido al damnificado mediante acta de reconocimiento.

