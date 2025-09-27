OPERATIVOS RURALES: ALLANAMIENTOS, SECUESTROS DE ARMAS, CARNE Y POSTES DE QUEBRACHO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las intervenciones fueron realizadas por personal del Departamento de Seguridad Rural de San Martin y General Pinedo. Hay un detenido y un ciudadano prófugo.

En el marco de distintas investigaciones por delitos rurales y ambientales, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de San Martín y General Pinedo llevaron a cabo este miércoles tres procedimientos donde lograron secuestrar armas de fuego, carne vacuna faenada, herramientas y un cargamento forestal.

El primer operativo se realizó alrededor de las 11 de la mañana en la Ruta Provincial N°9 de Colonia Unidas por el personal de Seguridad Rural de San Martin, donde allanaron una vivienda en tras una investigación de “Supuesto Abigeato”.

En el lugar secuestraron 40 kilos de carne bovina, dos escopetas de distintos calibres, una motoguadaña, una caja de chapa con 36 tubos, tres prolongadores, una bombacha de campo, un par de polainas, una cabezada de suela, un boyero eléctrico, dos estribos de hierro, un serrucho, un chicote de cuero, tres cuchillos, dos machetes, una achira, dos llaves inglesas, un par de espuelas, un lazo de cuero, un par de riendas, una cincha con dos argollas, un maletero de lona, 25 llaves de taller, dos martillos, un alicate, una pinza, dos destornilladores, 40 bulones, cuatro alargues, un atador de cuero, cuatro piolas, una heladera y un frezzer. El ciudadano investigado no fue hallado y se encuentra prófugo.

A la tarde, alrededor de las 16:30hs en el paraje Las Viboras se realizó el segundo procedimiento. Efectivos de General Pinedo secuestraron una ternera raza Braford de 200 kilos que había sido denunciada por “Supuesto Abigeato de Ganado Mayor” momentos antes. También incautaron un caballo utilizado en el hecho, cuatro lazos, dos frenos, un basto, una carona para equino, dos estribos, una cincha de cuero, tres cuchillos, una sierra, un rifle calibre 22 con cinco cartuchos y una escopeta calibre 16 con ocho cartuchos.

En el procedimiento fue aprehendido un hombre de 63 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental de Machagai.

Finalmente, el tercer operativo se realizó en la Ruta Interprovincial a 70 kilómetros de Río Muerto. Los efectivos de Pinedo detuvieron la marcha de un camión que transportaba 650 postes labrados de quebracho colorado sin la correspondiente guía forestal.

El vehículo y la carga fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Dirección de Bosques. El conductor de 54 años fue notificado por infracción a la Ley N.º 2079-R.

