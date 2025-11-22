RESISTENCIA TRAS RECORRIDAS, RECUPERAN HERRAMIENTAS ROBADAS

Intervino personal de la Comisaria Undécima.

Un hecho ocurrió en una vivienda del barrio Jorge Newbery, efectivos de la Comisaría jurisdiccional recuperaron herramientas que habían sido sustraídas ayer por la noche.

El denunciante, un hombre de 35 años, informó que personas desconocidas ingresaron a su domicilio sin ejercer violencia y le sustrajeron un taladro percutor con su caja y un destornillador.

Horas más tarde, mientras los agentes realizaban recorridas por el barrio Nueva Resistencia, observaron a un ciudadano que llevaba una caja de herramientas de color verde, aparentemente con intenciones de venderla. Al darle la voz de alto, el sujeto arrojó el elemento y escapó rápidamente del lugar.

Los efectivos secuestraron las herramientas y, tras las actuaciones correspondientes, fueron restituidas a su dueño bajo acta de acreditación.

