RESISTENCIA VOLCÓ UNA CAMIONETA EN UN CHOQUE CON UN AUTO

Alrededor de las 6, Av. Chaco y Juan B. Justo , Resistencia, una Pick Up marca TOYOTA, modelo HILUX, guiada por un hombre de 44 años quien se encontraba lesionado y fue dado de alta en el lugar. Además en la camioneta viajaban una mujer de 40 años (ilesa), dos menores de 15 y 9 años, este último fue trasladado por medios propios al hospital pediátrico.

La otra parte un Fiat Cronos conducido por un hombre de 53 años que era acompañado por una mujer de 35 años, que se encontraba lesionada y fue dada de alta en el lugar.

