QUIÉN ES CARLOS ALBERTO PRESTI, EL MILITAR QUE SE HARÁ CARGO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Su experiencia internacional incluye haber sido profesor en Perú y comandante del Batallón Conjunto Argentino Haití 18, una misión de paz de las Naciones Unidas (MINUSTAH). Antes de su nombramiento actual, se desempeñó como Comandante de la IV Brigada Aerotransportada con asiento en Córdoba.

El hito más relevante de su carrera reciente es su designación como Jefe del Estado Mayor General del Ejército (JEMGE), cargo que asumió el 10 de enero de 2024, sucediendo al general Guillermo Pereda. Su nombramiento implicó el pase a retiro de una veintena de generales más antiguos. Fue promovido a Teniente General con fecha 2 de enero de 2024.

Ahora, se hará cargo del Ministerio de Defensa, lo que lo obligará a dejar su puesto actual en el Ejército.