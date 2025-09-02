RESISTENCIA: ROBÓ LA GARRAFA DE LA CASA DE SU EX Y TERMINÓ DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El joven fue detenido y la garrafa volvió a manos de su dueña.

La denunciante, una joven de 20 años, llamó a los efectivos para denunciar el hurto de la garrafa de su casa en el barrio Ex campo de tiro. El personal de la Comisaría Quinta tomó la investigación y logró la demora del principal sospechoso que sería expareja de la denunciante.

El joven de 22 años fue demorado a pocos metros del lugar del hecho con la garrafa en manos. Terminó detenido por la causa de “supuesto hurto en contexto de violencia de género” y la garrafa fue devuelta a su dueña.

