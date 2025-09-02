NOCHE POSITIVA: HALLARON UN AUTO HURTADO Y ABERTURAS ROBADAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes intervinieron en dos procedimientos, recuperaron todo y hay dos detenidos

El primer procedimiento se dio alrededor de las 20.30, los agentes investigaban el hurto de un automóvil, una mujer de 33 años informó que dejó estacionado su auto Volkswagen Polo Trend en la avenida Las Heras al 1700, pero minutos después no lo encontró. Los efectivos del Servicio Externo recabaron toda la información necesaria y comenzaron la investigación.

Tan solo una hora después lograron la detención del poseedor del auto, detuvieron al hombre de 36 años en el barrio Villa Río Negro, fue conducido a la dependencia policial, y el rodado fue secuestrado y trasladado.

Finalmente el conducido fue notificado de su aprehensión por Supuesto Hurto y el auto devuelto a su dueña.

Mas tarde, detuvieron a un joven de 25 años en la avenida Chaco y Honduras, el muchacho tenía en su poder una ventana, rejas y una parrilla, estos elementos habían sido denunciados como sustraídos.

El damnificado reconoció los bienes que eran de su propiedad, por ello luego de las actuaciones judiciales les fueron devueltas.

El conducido fue notificado de su aprehensión por Supuesto Robo.

