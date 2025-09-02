Tras la denuncia del gobierno nacional sobre “una operación de inteligencia ilegal” contra la hermana presidente de la Nación, Javier Milei, quedó prohibida por orden judicial la difusión “únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei«.

Así lo ordena resolución judicial provisional compartido por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X: “La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, escribió el funcionario y sostuvo: “Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

La determinación del juez Alejandro Patricio Mariniello frena la publicación de los audios que se le atribuyen a Karina Milei preventivamente, ante la solicitud del gobierno, desde donde argumentan que la grabación ocurrió en algún despacho de la Casa Rosadas, donde se tratan asuntos sensibles de Estado y, a veces, confidenciales.

El Juez prohíbe, entonces, que por ahora el material se difunda «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web«. Está por verse si es el gobierno puede probar que las grabaciones ocurrieron en Balcarce 50.

La medida cautelar se conoce en medio de rumores sobre la inminente publicación de nuevos audios que incluirían más declaraciones con la misma voz que se le atribuyó a Karina Milei, además de que allí se haría mención de otros funcionarios de primera línea del gobierno de La Libertad Avanza.

También, ocurre mientras continúa el escándalo por el caso ANDIS y los supuestos audios de su extitular, Diego Spagnuolo, quien ya presentó abogados ante la Justicia. A diferencia de la estrategia para abordar esas acusaciones, en Casa Rosada sí hubo reacción este lunes ante la posibilidad de que se conocieran más grabaciones ilegales a “El Jefe” aparentemente en algún despacho de Balcarce 50.

Orden judicial de cese de difusión de los audios que se le atribuyen a Karina Milei, grabados en la Casa Rosada.

Por eso, al mediodía, Adorni posteó el primer mensaje al respecto en el que informó la presentación judicial: «El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo«, aseveró y cerró: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

Previo a ese mensaje en X, en la Casa Rosada se lo vio ingresar al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo al procurador del Tesoro Nacional, Santiago Castro Videla.

Qué dice la denuncia del gobierno por los supuestos audios de Karina Milei

Tal denuncia fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el juzgado federal N º 10, a cargo de Julián Ercolini. Solicita una “medida cautelar urgente la prohibición de difusión, reproducción y circulación de los registros obtenidos”. Y subraya la gravedad de “la mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo Federal”.

El escrito del gobierno, presentado a través del abogado Fernando Oscar Soto se titula: “Denuncia contra la operación de espionaje ilegal e influencia extranjera”.

Manuel Adorni informó la prohibición judicial de difundir los audios que se le atribuyen a Karina Milei.

El gobierno apunta allí, según pudo saber cronica.com.ar, “como responsables identificados a el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial (que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente) y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino”. Y pide allanar oficinas el canal de streaming Carnaval, entre otros. Una decisión que deberá tomar el juez Ercolini.

La medida tomada por el gobierno abre varias preguntas alrededor de los audios: ¿Cerca de Javier Milei están convencidos de que las grabaciones son auténticas y en Casa Rosada? Si lo son, para que se diera en el ámbito de la “privacidad” de la secretaria general de la Presidencia, entonces ¿la grabó una persona de su confianza o un infiltrado? ¿Estará identificada ya esa o las persona, a partir de los audios difundidos en los últimos días?

Qué dice la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios adjudicados a Karina Milei grabados en Rosada

“Considero que corresponde admitir la protección cautelar requerida con el alcance que se establece a continuación. Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, arranca el juez Marinielllo.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

En las redes sociales no tardaron en destacar el contexto en el que se encuentra la carrera profesional del juez Mariniello, quien hace dos semanas fue notificado por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para que haga su descargo sobre la denuncia por presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.