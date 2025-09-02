El Directorio de Lotería Chaqueña dispuso un incremento en el valor de la tradicional Poceada Chaqueña, que a partir de hoy, martes 2 de septiembre, pasará a costar $1.000 por apuesta, tanto en su modalidad manual como automática.

Hasta ahora, el ticket tenía un valor de $750, por lo que la medida implica un ajuste de más del 30% en el precio del juego. La resolución quedó oficializada mediante la circular Nº 33, firmada por la directora de Quiniela, Griselda Aguilera, y los gerentes comerciales de la entidad, Gustavo Maurokefalidis y Horacio Ybarra.

La modificación regirá a partir del sorteo Nº 2.201, que se realizará el próximo martes, y ya fue comunicada a todos los permisionarios, agentes y subagentes oficiales de Lotería Chaqueña, con la sugerencia de garantizar la debida notificación al público apostador.

De este modo, quienes participen de la Poceada deberán abonar el nuevo importe desde la próxima semana.