ENCUENTRO DE ELABORACIÓN DE QUESO EN CASTELLI

La Secretaría de Producción, a cargo de Jessica Kloster, llevó adelante una capacitación en elaboración de queso en la Finca Don Miguel. La jornada estuvo dirigida por el reconocido tambero y productor de quesos Andrés Sgarlatta (proveniente de Córdoba), quien compartió sus conocimientos y experiencias.

👉 Esta iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Juan José Castelli, bajo la gestión del intendente Pío Sander, en el marco del programa Impulsa Capacitaciones, con el objetivo de brindar nuevas herramientas a los productores de la región.

👩‍🌾👨‍🌾 Participaron más de 22 productores locales. Esta capacitación, destinada especialmente a productores lecheros, busca fortalecer la actividad aplicando nuevas innovaciones y técnicas, mejorar el conocimiento y desarrollar un producto de calidad para su comercialización, con buena presentación y variedad de sabores.

🧀 Estas capacitaciones gratuitas abarcan la elaboración de quesos tanto de vaca como de cabra, fomentando la diversificación, la mejora en la presentación y la posibilidad de llegar a nuevos mercados.

🌱 Desde Castelli se continúa apostando al crecimiento con más capacitaciones, más producción y más oportunidades para la comunidad.

✨ Juan José Castelli, ciudad que impulsa el trabajo y la producción.

