AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Martes 2 de septiembre

9:00 Hs- En el Salón Obligado, rueda de prensa de la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli junto al subsecretario de Transporte, Rolfi Díaz, sobre el Torneo de Pesca del Dorado con devolución en la Isla del Cerrito, este fin de semana / Horarios de Colectivos hacia la Isla.

📍 En Puerto Tirol

10.30 hs: Inauguración del Parque Industrial y Logístico Nexo Capital; más entrega de Créditos.

-Ministerio de Producción.

Lugar: Parque Industrial y Logístico. RN N° 16, Km. 24.

