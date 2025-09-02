DIVISION DELITOS CONTRA LAS PERSONAS: SALIÓ EN LIBERTAD Y VOLVIÓ A SER DETENIDO: ESTA VEZ POR PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta madrugada los efectivos dependientes de la Dirección Policía de Investigaciones detuvieron, a un hombre de 52 años que había recuperado la libertad un día antes y a otro de 23.

Cerca de las 1, los policías demoraron a estas dos personas quienes estarían involucrados en un hecho de “Supuesta Privación Ilegítima de la Libertad, Extorsión y Lesiones”, ya que estos habrían ingresado al domicilio de un joven de 23 años en Villa del Oeste, para trasladarlo en un Renault 19.

Rápidamente los investigadores implementaron tareas para poder dar con quien sería el tercer autor del hecho, quien fue demorado en Avenida Laprida y Vélez Sarsfield por otra comitiva.

Cabe mencionar que el vehículo en cuestión fue secuestrado en el marco de la causa, ya que habría sido utilizado para trasladar al damnificado.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Magistratura en Turno, los tres demorados fueron notificados de su aprehensión en una causa por “Supuesta Privación Ilegitima de la Libertad, Extorsión y Lesiones”.

