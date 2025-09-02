FESTEJOS POR LOS 87 AÑOS DE CIERVO PETISO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander participó de los festejos por los 87 años de la ciudad de Ciervo Petiso,

El anfitrión, intendente Darío “Chano” Acosta, recibió al mandatario provincial Leandro Zdero y a intendentes que participaron de esta jornada especial.

En su discurso, Acosta expresó:

«Estoy orgulloso de ser cierveño en esta gran localidad que hoy cumple 87 años, una ciudad que se forjó con la llegada del tren y con el esfuerzo y el trabajo mancomunado de sus primeros pobladores, quienes construyeron los cimientos de esta pujante comunidad. .»

👉 Durante la celebración se realizaron entregas de presentes y reconocimientos a los primeros pobladores y a deportistas locales, como homenaje a su trayectoria y aporte a la comunidad.

✍️ Además, se llevó adelante la firma de un convenio para la refacción del playón deportivo San Ramón, reafirmando el compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura para el desarrollo social y deportivo de la localidad.

Acosta agradeció la presencia y el acompañamiento de los intendentes que participaron, destacando que abrazar la identidad de un pueblo es mantener viva su historia y proyectar su futuro.

