EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ CASTELLI AVANZA CON IMPORTANTES INTERVENCIONES EN CHACRA 91

🚧 Tras la conformación de la Comisión Barrial de Chacra 91, impulsada desde la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, que planteó la necesidad de una intervención general, el municipio dio inicio a una serie de trabajos para dar respuesta a las demandas de los vecinos.

Por disposición del intendente Pío Sander, la Secretaría de Servicios Públicos llevó adelante la colocación de alcantarillas en puntos estratégicos, tareas de relleno y arreglo de calles.

👉 En la jornada de este lunes 1 de septiembre se intensificaron los trabajos de recolección de ramas, mejoramiento de calles y enripiado del ingreso central al barrio.

Con estas obras se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizar la circulación y brindar mayor seguridad en el barrio.

✨ Una vez más, el municipio acompaña a la comunidad con hechos concretos.

