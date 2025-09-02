Mar. Sep 2nd, 2025

SÁENZ PEÑA: LOS AGENTES LO SORPRENDIERON CON UN SECARROPA A CUESTAS

By Redaccion 56 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Recuperaron el electrodoméstico y el implicado está siendo buscado.


Esta mañana alrededor de las 7 horas, efectivos de la Comisaría Cuarta de la localidad realizaban recorridas de prevención en el barrio Solidario, cuando visualizaron a un hombre trasladando en su espalda un bulto de dudosa procedencia. Al intentar aproximarse este abandonó el bien y huyó del lugar hacia zona boscosa perdiéndose de vista.

Los agentes procedieron a secuestrar el lavarropas y llevaron a la dependencia policial para su resguardo mientras realizan averiguaciones para encontrar al posible propietario del electrodoméstico.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com