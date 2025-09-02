SÁENZ PEÑA: LOS AGENTES LO SORPRENDIERON CON UN SECARROPA A CUESTAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Recuperaron el electrodoméstico y el implicado está siendo buscado.



Esta mañana alrededor de las 7 horas, efectivos de la Comisaría Cuarta de la localidad realizaban recorridas de prevención en el barrio Solidario, cuando visualizaron a un hombre trasladando en su espalda un bulto de dudosa procedencia. Al intentar aproximarse este abandonó el bien y huyó del lugar hacia zona boscosa perdiéndose de vista.

Los agentes procedieron a secuestrar el lavarropas y llevaron a la dependencia policial para su resguardo mientras realizan averiguaciones para encontrar al posible propietario del electrodoméstico.

Relacionado