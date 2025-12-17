RESISTENCIA RECUPERAN UNA MOTOCICLETA SUSTRAIDA EN UN SUPUESTO ROBO A MANO ARMADA Y DETIENEN AL PRESUNTO AUTOR DEL HECHO

Efectivos de la Comisaría Séptima Metropolitana logró recuperar una motocicleta robada a mano armada y detener a un joven de 22 años, tras un operativo cerrojo.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 hs, cuando un joven de 29 años circulaba en su motocicleta por pasaje San Martín al 4000 aproximadamente. En ese lugar fue interceptado por un masculino que lo amenazó con un arma de fuego, obligándolo a detener la marcha para sustraerle su moto.

A raíz del violento episodio, la víctima manifestó haber sufrido lesiones en el pie derecho y el brazo izquierdo, por lo que recibió asistencia del Médico Policial en turno, además de radicar la correspondiente denuncia penal.

Con los datos aportados, personal del Servicio Externo inició tareas investigativas y desplegó un operativo cerrojo en inmediaciones del lugar del hecho. Minutos después, sobre avenida Las Heras al 3900, observaron a un masculino circulando en una motocicleta con características coincidentes con la denunciada como sustraída.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó huir, pero tras un seguimiento controlado fue alcanzado y reducido a los pocos metros. Además, de la moto secuestraron una réplica de arma de fuego, que habría sido utilizada para cometer el robo.

Finalmente, la Fiscalía en turno dispuso que el joven sea notificado e identificado en la causa por “Supuesto robo a mano armada”, quedando a disposición de la Justicia. En tanto, el motovehículo será restituido a su propietario bajo los fines legales correspondientes.

Relacionado