Mercado de pases de Boca: dos refuerzos cerca, qué pasa con Dybala y las posibles salidas

Las bajas confirmadas y los jugadores con chances de irse

En el capítulo salidas, ya hay tres confirmadas. Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón dejaron el club tras la finalización de sus contratos. El colombiano Fabra regresó a su país luego de 10 años en Boca y, si bien fue sondeado por Atlético Nacional, aún no definió su futuro.

Por Lema hubo consultas desde el fútbol argentino, aunque sin ofertas concretas, mientras que Miramón deberá regresar al Lille de Francia tras finalizar su préstamo. Gimnasia intentó repatriarlo, pero su contrato resulta inalcanzable para el club platense.

La postura de Boca es clara: ningún jugador es intransferible. En ese marco, Milton Giménez interesa en Racing y Lucas Blondel es seguido por Argentinos Juniors, Huracán y Tigre. También podría haber movimientos por Miguel Merentiel, pretendido desde México por clubes como América y Monterrey.

Por último, Ander Herrera deberá definir si continúa su carrera durante 2026 o si decide ponerle punto final a su etapa como futbolista profesional. Mientras tanto, en Boca el mercado ya está en marcha y promete ser uno de los más movidos de los últimos años.