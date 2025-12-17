El FMI analizará el cambio que el Gobierno anunció para el régimen de bandas cambiarias del dólar

Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá este miércoles para analizar los efectos de la modificación al régimen de bandas cambiarias del dólar que Elque anunciaron días atrás el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La reunión será informal pero tendrá como tema central el programa de U$S 20.000 millones que el FMI tiene firmado con la Argentina y cuál será su rumbo con las decisiones más recientes tomadas por Luis Caputo y compañía, informó la agencia Bloomberg.

los técnicos del organismo financiero informarán a su Directorio sobre la coyuntura del país después de un año en el que funcionarios actuales y pasados del FMI opinaron públicamente sobre la necesidad de la Argentina de acumular reservas en el Banco Central y estabilizar la economía.

Además de anunciar que las bandas cambiarias del dólar oficial se ajustarán por inflación a partir de 2026, las autoridades del Banco Central revelaron su plan de recompra de reservas y prometieron mantener tasas reales positivas.

«A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el INDEC (T-2)», detalló la autoridad monetaria en un comunicado. En ese marco, el primer ajuste será del 2,5%, en base al Índice de Precios al Consumidor de noviembre.