EL FMI ANALIZARÁ EL CAMBIO QUE EL GOBIERNO ANUNCIÓ PARA EL RÉGIMEN DE BANDAS CAMBIARIAS DEL DÓLAR
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) presta especial atención a la modificación que el Banco Central hará en cuanto al dólar oficial.
«A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el INDEC (T-2)», detalló la autoridad monetaria en un comunicado. En ese marco, el primer ajuste será del 2,5%, en base al Índice de Precios al Consumidor de noviembre.
El FMI se reunió por última vez de manera formal en julio para hablar sobre la Argentina, que fue cuando se aprobó la revisión del programa actual pero se dio una dispensa con motivo del incumplimiento del objetivo de acumulación de reservas netas. La próxima revisión formal será a fines de enero de 2026, y el Directorio Ejecutivo del FMI quiere llegar bien informado a esa reunión.