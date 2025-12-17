LA UBA ADVIRTIÓ QUE EN 2026 RECIBIRÁ UN 30% MENOS DE PRESUPUESTO PARA LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS
Centros como el Hospital de Clínicas funcionan con fondos del Estado nacional, y desde la UBA informaron que seguirá en emergencia por falta de presupuesto.
Por ese motivo desde el Consejo Superior de la UBA insistieron esta semana en que el presupuesto que Javier Milei presentó para 2026 -al cual se le incorporó a último momento la posibilidad de derogar la Ley de Financiamiento Universitario- dejaría en emeregencia a la casa de estudios y a los centros médicos en los que se atienden 700.000 personas al año.
Ya en 2025 la casa de estudios había tenido que alterar su funcionamiento por falta de fondos para mantener sus instalaciones, por ejemplo, en el caso de los ascensores o la iluminación en todos los pasillos.
La derogación de la Ley de Financiamiento Universitario «agravaría aún más» el estado de las universidades públicas nacionales, lo que provocó el pedido tanto a la Cámara de Diputados como al Senado para que rechacen ese punto del Presupuesto 2026.