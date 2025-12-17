Mié. Dic 17th, 2025

CONGRESO: UN JUBILADO FUE FEROZMENTE ATACADO CON GAS PIMIENTA EN MEDIO DE LA MARCHA

By Redaccion 37 minutos ago

Miles de personas se reunieron este miércoles ante el Congreso para protestar por los recortes a jubilados y, en ese contexto, actuó la Gendarmería.

Un jubilado fue alcanzado por gases lacrimógenos que tiró personal de Gendarmería este miércoles frente al Congreso durante la enésima protesta contra las reformas y ajustes que se debaten en las sesiones extraordinarias.

El hombre de aproximadamente 70 años estaba muy cerca de las vallas en la zona del Congreso cuando fue golpeado y quedó afectado por gas lacrimógeno que habría tirado personal de Gendarmería o de la Policía Federal, de acuerdo al protocolo que dejó emplazado la ahora senadora Patricia Bullrich.

La sucesora de Bullrich en Seguridad, Alejandra Monteoliva, estrenó este miércoles su versión de la «mano dura» que le gusta a su jefa política y así se desarrolló la marcha de jubilados, pensionados, personal de Salud y tantos otros afectados por los recortes que Javier Milei aplicó hasta la fecha.

Personal médico y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires pidieron auxilio a una ambulancia para poder asistir al hombre que quedó apoyado contra una de las vallas sobre la avenida.

Federico, un docente que fue a participar de la manifestación de este miércoles, se acercó a la cámara de C5N para relatar que al hombre «le tiraron con (el camión) hidrante, con gas pimienta y le gasearon toda la cara».

El docente agregó que el jubilado fue atacado «por denunciar que están votando en el Senado contra la universidad, contra las familias con discapacitados y que mañana se quiere votar una reforma laboral».

«Tiene que ser con paro general, es urgente esto», sentenció en referencia al debate actual adentro del Congreso, que tiene como eje a la reforma laboral, la tributaria y al presupuesto 2026.

Eugenia, enfermera integrante del equipo de la Posta de Salud, agregó que «está claro que el plan de ajuste de Milei va a pasar con represión» y pidió más presencia del público ante el Congreso para la sesión de este jueves aún sabiendo que «empezaron a reprimir desde primera hora» este miércoles.

