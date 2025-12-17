Congreso: un jubilado fue ferozmente atacado con gas pimienta en medio de la marcha

Un jubilado fue alcanzado por gases lacrimógenos que tiró personal de Gendarmería este miércoles frente al Congreso durante la enésima protesta contra las reformas y ajustes que se debaten en las sesiones extraordinarias.

El hombre de aproximadamente 70 años estaba muy cerca de las vallas en la zona del Congreso cuando fue golpeado y quedó afectado por gas lacrimógeno que habría tirado personal de Gendarmería o de la Policía Federal, de acuerdo al protocolo que dejó emplazado la ahora senadora Patricia Bullrich.

La sucesora de Bullrich en Seguridad, Alejandra Monteoliva, estrenó este miércoles su versión de la «mano dura» que le gusta a su jefa política y así se desarrolló la marcha de jubilados, pensionados, personal de Salud y tantos otros afectados por los recortes que Javier Milei aplicó hasta la fecha.

Personal médico y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires pidieron auxilio a una ambulancia para poder asistir al hombre que quedó apoyado contra una de las vallas sobre la avenida.