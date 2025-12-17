CONGRESO: UN JUBILADO FUE FEROZMENTE ATACADO CON GAS PIMIENTA EN MEDIO DE LA MARCHA
Miles de personas se reunieron este miércoles ante el Congreso para protestar por los recortes a jubilados y, en ese contexto, actuó la Gendarmería.
El docente agregó que el jubilado fue atacado «por denunciar que están votando en el Senado contra la universidad, contra las familias con discapacitados y que mañana se quiere votar una reforma laboral».
«Tiene que ser con paro general, es urgente esto», sentenció en referencia al debate actual adentro del Congreso, que tiene como eje a la reforma laboral, la tributaria y al presupuesto 2026.
Eugenia, enfermera integrante del equipo de la Posta de Salud, agregó que «está claro que el plan de ajuste de Milei va a pasar con represión» y pidió más presencia del público ante el Congreso para la sesión de este jueves aún sabiendo que «empezaron a reprimir desde primera hora» este miércoles.