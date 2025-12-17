EL HOSPITAL GARRAHAN DESARROLLÓ LA PRIMERA HERRAMIENTA ARGENTINA PARA DIAGNOSTICAR ENFERMEDADES RARAS

Un grupo de investigadores del establecimiento pediátrico, junto a especialistas de la UBA, presentó el instrumento. «Los equipos médicos podrán identificar precozmente a quienes necesitan estudios genéticos específicos», destacó la especialista Silvina Ruvinsky.

El equipo del Hospital Garrahan que realizó el trabajo. Hospital Garrahan

En tanto, la coordinadora de Investigación del establecimiento pediátrico, Silvina Ruvinsky, destacó el impacto del desarrollo: «Los equipos médicos podrán identificar precozmente a quienes necesitan estudios genéticos específicos. También podrán evitar exploraciones innecesarias si no presentan riesgo y orientar mejor el tratamiento de niños con enfermedades muy complejas».