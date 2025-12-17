EL HOSPITAL GARRAHAN DESARROLLÓ LA PRIMERA HERRAMIENTA ARGENTINA PARA DIAGNOSTICAR ENFERMEDADES RARAS
Un grupo de investigadores del establecimiento pediátrico, junto a especialistas de la UBA, presentó el instrumento. «Los equipos médicos podrán identificar precozmente a quienes necesitan estudios genéticos específicos», destacó la especialista Silvina Ruvinsky.
En tanto, la coordinadora de Investigación del establecimiento pediátrico, Silvina Ruvinsky, destacó el impacto del desarrollo: «Los equipos médicos podrán identificar precozmente a quienes necesitan estudios genéticos específicos. También podrán evitar exploraciones innecesarias si no presentan riesgo y orientar mejor el tratamiento de niños con enfermedades muy complejas».