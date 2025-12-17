Javier Milei viaja a la Cumbre del Mercosur mientras tambalea el acuerdo con la Unión Europea

El presidente Javier Milei viajará este sábado a la ciudad de Foz de Iguazú para participar de la Cumbre del Mercosur, con la vista puesta en la apertura comercial del bloque. Durante el evento, se firmaría un acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea que todavía está en duda.

La rúbrica del arreglo quedó tambaleante en los últimos días luego de que Francia solicitara posponer la firma, reclamando nuevas salvaguardas para proteger a su sector agrícola. Desde Italia también se mostraron reticentes a firmar el entendimiento que había anticipado el presidente de Brasil, Luiz Inacío Lula da Silva.

Desde Casa Rosada insistieron en la idea de poder comerciar libremente con Europa y en la necesidad de la apertura de los países integrantes de ambos bloques. Sin embargo, diversas fuentes también se sinceraron ante la falta de optimismo respecto a la firma del acuerdo ante la resistencia por parte de Francia e Italia. Expresaron que, sin bien ya se realizaron las negociaciones y los procedimientos burocráticos, no saben si los europeos avalarán el acuerdo. Ante este escenario, las condiciones recién se tratarían nuevamente a comienzos de 2026.

En Brasil también hubo repercusiones. Fuentes oficiales comentaron que “las señales no son promisorias”, según publicó Infobae. Lula da Silva, quien a modo de obtener un logro busca que el acuerdo se cierre antes de que empiece la campaña electoral, habría expresado su enojo al decir públicamente que no iba a promover el acuerdo nuevamente en caso de que Europa se niegue a firmarlo el sábado.

Mientras tanto, el Consejo Europeo buscará mañana tratar el documento final del acuerdo para definir si lo aprueban o lo rechazan.