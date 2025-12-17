JAVIER MILEI VIAJA A LA CUMBRE DEL MERCOSUR MIENTRAS TAMBALEA EL ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA
El Presidente tiene previsto asistir al encuentro que se realizará el sábado en Foz de Iguazú, Brasil.
Desde Casa Rosada insistieron en la idea de poder comerciar libremente con Europa y en la necesidad de la apertura de los países integrantes de ambos bloques. Sin embargo, diversas fuentes también se sinceraron ante la falta de optimismo respecto a la firma del acuerdo ante la resistencia por parte de Francia e Italia. Expresaron que, sin bien ya se realizaron las negociaciones y los procedimientos burocráticos, no saben si los europeos avalarán el acuerdo. Ante este escenario, las condiciones recién se tratarían nuevamente a comienzos de 2026.