RESISTENCIA MUJER INTENTÓ LLEVARSE ESMALTES DE UÑAS Y CELULARES DE UN COMERCIO

Fue alojada en la Comisaria Primera.

Este miércoles alrededor de las 10:40, efectivos de la División Custodia de Espacios Verdes fueron advertidos por el 911de un desorden en un comercio ubicado en calle Yrigoyen 135, Resistencia.

Al llegar al lugar, el propietario del local de 39 años, denunció que una mujer había sustraído objetos del interior del negocio.

La sospechosa de 33 años, al ser registrada tenía entre sus prendas dos celulares marca Samsung y tres esmaltes de uñas, elementos que habrían sido robados del local.

La mujer fue trasladada a la Comisaría Primera de Resistencia, junto con los objetos incautados, en el marco de la causa caratulada como supuesto hurto.

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