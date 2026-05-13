PROGANO LLEVA FORRAJE Y ASISTENCIA VETERINARIA A PRODUCTORES DEL NORTE CHAQUEÑO

El Gobierno provincial, a través del PROGANO (Proyecto Ganadero del Noroeste Chaqueño), continúa desplegando asistencia directa a pequeños productores afectados por la crecida del río Bermejito y las intensas precipitaciones pasadas, registradas en distintas localidades de El Impenetrable.

Las acciones se desarrollan principalmente en Miraflores, El Espinillo, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y parajes cercanos a El Sauzalito, mediante operativos territoriales que incluyen entrega de forraje, asistencia veterinaria y relevamientos productivos. El coordinador provincial del PROGANO, Ramón Bangher, destacó que el operativo responde al compromiso asumido por el gobernador Leandro Zdero y el ministro de la Producción, Oscar Dudik, durante la emergencia hídrica. “Seguimos asistiendo desde el PROGANO a todos los pequeños productores que estuvieron afectados tanto por la inundación como por las lluvias”, expresó.

En Miraflores, la asistencia alcanzó a más de 30 familias rurales, mientras que en El Espinillo ya fueron asistidos 226 productores, en un trabajo articulado junto a municipios y equipos técnicos territoriales.

Bangher remarcó que la ayuda busca sostener la actividad productiva de las familias rurales afectadas. “No es una ayuda extraordinaria, pero sí para salir del paso y para que la gente pueda seguir trabajando con sus pequeños animales”, sostuvo.

En paralelo, señaló que comienzan a registrarse señales alentadoras en las zonas más comprometidas por la crecida del río Bermejito. “Ya empezó a bajar el agua. Nos elevaron fotos de que el río ya se está encauzando, es decir, ya está sobre el cauce en Comandancia Frías y Fuerte Esperanza”, indicó.

Asimismo, explicó que los productores que aún no recibieron asistencia deben comunicarse con los técnicos de cada localidad para activar el relevamiento correspondiente y coordinar la entrega de ayuda.

EXPORTACIÓN OVINA Y NUEVO IMPULSO PARA EL SECTOR CAPRINO

En el marco de las acciones de fortalecimiento productivo, Bangher confirmó además la consolidación de exportaciones ovinas y el próximo inicio de compras de ganado caprino en campos del Impenetrable.

“Gracias a Dios se hizo la primera exportación ovina y ya para el mes de junio estamos comprometidos a sacar todo lo que es caprino de toda la zona del Impenetrable”, afirmó.

Según explicó, el frigorífico que actualmente trabajaba principalmente con compra de ovejas avanzará ahora también con la adquisición de cabras, una demanda histórica de los productores de la región.

“Ahora también va a comprar cabras, que es lo que la gente nos estaba pidiendo”, señaló. El PROGANO fue reactivado al inicio de la actual gestión provincial con el objetivo de fortalecer la producción ganadera de pequeños productores rurales, especialmente en zonas vulnerables del norte chaqueño, y actualmente cumple un rol clave en la asistencia integral frente a emergencias climáticas.

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