OPERATIVO CONTRA CONEXIONES CLANDESTINAS EN JUAN JOSÉ CASTELLI

La Gerencia Zona Norte informa que, en el día de la fecha, se llevó adelante un operativo de control y detección de conexiones clandestinas en la localidad de Juan José Castelli, contando con la colaboración de la Policía del Chaco.

Durante el procedimiento se realizaron verificaciones técnicas y se procedió al secuestro de elementos vinculados a conexiones irregulares detectadas en distintos sectores de la localidad, las cuales representaban un riesgo para la seguridad de las personas y afectaban el normal funcionamiento del servicio eléctrico.

Estos operativos forman parte del trabajo permanente que lleva adelante la Gerencia Zona Norte para combatir el fraude eléctrico, garantizar un servicio más seguro y preservar la calidad del suministro para todos los usuarios.

Se recuerda a la comunidad que las conexiones clandestinas constituyen una práctica ilegal y altamente peligrosa, pudiendo ocasionar accidentes, daños materiales e interrupciones en el servicio.

Gerencia Zona Norte

“Sumar esfuerzo, multiplicar resultados.”

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