EXITOSA TERCERA JORNADA DEL OPERATIVO INTERFLUVIO EN EL IMPENETRABLE CHAQUEÑO

Con una importante participación de las familias beneficiarias y en un marco de total normalidad, se desarrolló con éxito la tercera jornada del Operativo Interfluvio N°131 de entrega de módulos alimentarios, agua y asistencia en las zonas de Villa Río Bermejito y El Espinillo.

Durante esta etapa, el operativo alcanzó a vecinos de los parajes El Canal, San Luis, El Escondido, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco, Pellegrini y Fortín Lavalle, garantizando la asistencia alimentaria a numerosas familias de la región de El Impenetrable.

La distribución de los módulos es impulsada por el Ministerio de Capital Humano nacional en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia del Chaco, junto al trabajo coordinado de facilitadores locales y los equipos provinciales del Programa Ñachec.

Por iniciativa del gobernador Leandro Zdero, se implementa la modalidad de entrega directa a cada beneficiario, una metodología que permite garantizar mayor orden, transparencia y una atención organizada para todas las familias que concurren al operativo.

Asimismo, se destacó el acompañamiento del Ejército Argentino, cuyo personal colabora activamente en las tareas logísticas y de distribución de los módulos alimentarios y de agua, contribuyendo al normal desarrollo de cada jornada.

También participa la Policía del Chaco, mediante efectivos y patrullas que realizan tareas preventivas y monitorean el operativo en distintos sectores del interfluvio.

Desde la organización informaron que el operativo continuará este jueves 14 de mayo en El Espinillo, mientras que en Villa Río Bermejito las actividades finalizarán el próximo viernes 15 de mayo.

Relacionado