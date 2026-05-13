MIRAFLORES ALLANAMIENTO RURAL Y CONTROLES TERMINA CON LA DETENCIÓN DE TRES PERSONAS Y VARIOS SECUESTROS

Uno de los detenidos era buscado por la justicia.

Ayer, los agentes realizaron dos allanamientos en el paraje Bajada Alta de Miraflores por una causa de “supuesta infracción al artículo 206 del código penal”, lo que tipifica un delito de violación de las leyes de policía sanitaria animal. A raíz de esto, el personal incautó dos celulares, varios pedazos de cuero bovino y una marca de hierro. Hoy, en un control de prevención, los agentes demoraron a unos motociclistas que resultaron estar relacionados a la causa de los allanamientos.

Después de realizados los operativos y de hallar un pedazo de cuero que habría sido marcado postmortem, los agentes prosiguieron con los controles por la zona para lograr dar con los responsables del hecho. Así, junto al personal de Sección Rural Las Hacheras frenaron el paso de dos personas en una moto, un hombre de 60 y otro de 31 años.

Ambos eran buscados por la justicia por lo que fueron detenidos de inmediato y se les incautó dos celulares y una Gilera de 150 cilindradas. Mientras realizaban el procedimiento, se acercó otro hombre de 21 años que intentó impedir la detención y hasta golpeó a los policías. Finalmente fue detenido por la causa de “supuesto atentado y resistencia contra la autoridad” y se le incautó la moto (una Appia de 110 cc) y u un cuchillo que guardaba en la cintura.

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