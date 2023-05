RESISTENCIA MONITOREÓ SISTEMAS DE DESAGÜES DE DIFERENTES ZONAS E INSISTE EN QUE PROVINCIA READECÚE EL CANAL SOBERANÍA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Ante el pronóstico de alerta meteorológica para Resistencia, funcionarios del Municipio coordinaron con varias cuadrillas el mantenimiento preventivo y/o adecuación de los sistemas de desagües en numerosos puntos de la capital, tanto en el casco céntrico como en los barrios.

Al mismo tiempo, coincidieron en que el Gobierno del Chaco, que tiene jurisdicción sobre el canal Soberanía Nacional, debe de manera impostergable activar un proyecto de obras para la ampliación de esa terminal principal de líquidos pluviales.

La recorrida encabezada por el secretario de Servicios Públicos, Claudio Westtein, arrancó en la zona sur con la revisión de los conductos barriales subterráneos y cunetas en inmediaciones del cruce de Goitía y Fortín Loma Negra.

Posteriormente, se constató el óptimo funcionamiento de los sistemas de desagües en avenida Lisandro de la Torre al 2000, avenida Edison y calle 14, y José M. Paz y Fortín Alvarado, mientras los agentes municipales realizaban tareas similares en simultáneo en otros sectores de Resistencia.

“EL CANAL DE SOBERANÍA NO TIENE MANTENIMIENTO”

El secretario Westtein indicó que los trabajos preventivos inspeccionados se ejecutaron en el perímetro de las avenidas Alberdi, Soberanía Nacional, Arribálzaga y Edison. “Estamos corroborando el buen desempeño de nuestros sistemas de desagües pluviales y por primera vez en la historia hay un plan de refuncionalización donde se ejecutaron obras que tenían una demanda de más de 40 años. Todos los que viven en Resistencia saben lo que padecíamos años atrás cada vez que llovía, porque había casas enteras bajo agua”.

“El anuncio de la inclemencia climática lo podemos tener en cuenta, pero no sabemos los milimetrajes que van a caer. Pero llama poderosamente la atención que en esta última semana hubo cambio de declaraciones de funcionarios provinciales sobre las graves consecuencias de las lluvias del lunes 1 de mayo por cuestiones ajenas a la ciudad de Resistencia, porque ahora se quiere responsabilizar a nuestro sistema de desagües o alcantarillado, donde el agua que volvía del canal 16 entraba por el alcantarillado”, expresó.

A su vez, agregó que “hay que ser serios y trabajar en conjunto. El lunes avisamos a las autoridades de APA la situación que se venía y comprobamos que el canal de Soberanía no tiene mantenimiento. Se habla mucho de la capacidad de absorción, pero eso es una situación normal. Hubo más de 3 años de seca donde se pudo haber trabajado en esa estructura donde el Municipio no tiene injerencia”.

Para concluir, Westtein enumeró las obras hidráulicas ejecutadas por el Municipio en avenida Wilde y La Rioja; avenida De Los Inmigrantes (frente al Domo del Centenario); calle Carlos Tejedor del barrio Provincias Unidas y el conducto subterráneo de calle Duvivier, entre otras. “Si todo esto funciona y donde tenemos que hacer la recepción final de las aguas de lluvias está en pésimas condiciones, vamos a tener problemas”, señaló.

Bajo esa temática, el subsecretario de Servicios, Luis Alonso, instó a “actuar ‘antes de’ y no ‘después de’. Cuando uno se pone a actuar ‘después de’ tiene que brindar asistencia y no queremos llegar al punto hacer eso. Les pedimos que se dediquen a trabajar como lo estamos haciendo nosotros y que no se saquen fotos y que vayan al territorio a poner en valor el trabajo y los medios que tienen, que son muchos más de los que tiene el Municipio”, dijo en alusión a las autoridades de APA que tienen a su cargo el canal de Soberanía Nacional.

Por su parte, el subsecretario de Emergencia, Defensa Civil y Red Social, Miguel Rolón, informó que los equipos municipales intervinieron sobre barrios tales como Villa Libertad, Juan Bautista Alberdi, UPCP, Güiraldes, Villa Palermo, Villa Elisa, a la vez que consideró que ese amplio abordaje requiere del acompañamiento de las autoridades competentes en el mantenimiento del canal Soberanía Nacional.

Relacionado